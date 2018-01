Daniela Fally eröffnet Opernball 2018

Die gebürtige Niederösterreicherin Daniela Fally ist der Star der diesjährigen Opernball-Eröffnung. Damit geht ein langjähriger Traum der Sopranistin in Erfüllung, die im Juni im „Freischütz“ an der Staatsoper zu sehen sein wird.

Derzeit ist sie in „Die Fledermaus“ an der Mailänder Scala engagiert, im Juni wird sie an die Wiener Staatsoper zurückkehren. Dann steht eine Neuinszenierung des „Freischütz“ auf dem Programm. Doch am 8. Februar wird sie ebenfalls in der Staatsoper zu sehen und zu hören sein.

APA/Georg Hochmuth

Im Interview mit „Wien heute“-Redakteurin Gabi Hassler sagte Daniela Fally am Opernball 2014: „Einmal bei der Eröffnung zu singen, wäre ein wunderschöner Traum – wer weiß, vielleicht erfüllt er sich einmal ...?“ Nun erfüllt sich dieser Traum am 8. Februar 2018.

Mit Publikumsliebling Breslik

Neben Fally wird der slowakische Tenor Pavol Breslik auftreten. Er gilt bei Opernfreunden als großer Publikumsliebling. Im Vorjahr ließ er als Gaststar bei der Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie aufhorchen.

