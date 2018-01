Leyya stellen schweißtreibendes Album vor

Sie schwimmen mit den größten Künstlern Wiens in einem Teich. Trotzdem heben sie sich mit ihren Songs von den anderen ab. Ein Vergleich sei nicht möglich, sagen sie selbst. Leyya präsentieren ihr neues Album und einiges mehr.

„Sauna“ - was zu Beginn noch als Witz gedacht war, ist jetzt tatsächlich der Name des neuen Albums der Band Leyya. Aus alternativem Pop, gemixt mit Wiener Charme, zauberten Marco Kleebauer und Sophie Lindinger ihr zweites Album.

Teile aus dem Werk sind in Oberösterreich in einer Holzhütte aufgenommen worden. Ohne Klimaanlage sei es dort extrem heiß gewesen, sagte Marco Kleebauer gegenüber wien.ORF.at. „Während der Arbeiten an dem Album haben wir ein Foto gepostet, auf dem man sieht, wie sehr wir schwitzen. Daraufhin kam der Kommentar, dass das Album doch ‚Sauna‘ heißen könne. Und da haben wir uns gedacht, das passt eigentlich gut zu den Songs.“

„Wien verbindet uns alle“

Bilderbuch, Wanda, Julian Le Play, Granada - sie alle sind aus der Wiener Popszene nicht mehr wegzudenken. Laut Lindinger gehe jeder österreichische Musiker, der etwas aus sich machen möchte, nach Wien. „Das verbindet, aber das war es dann auch schon wieder mit den Gemeinsamkeiten.“ Leyya grenze sich vor allem durch das Genre und der Sprache - „wir singen ja auf Englisch“ - von anderen Wiener Künstlern ab. Man kenne sich untereinander, vergleichbar seien sie daher jedoch nicht. „Aber das ist ja auch was Gutes“, so Lindinger.

In Österreichs Radiowelt laufen Leyya derzeit auf FM4 - mehr dazu in fm4.ORF.at. Ihre Musik hat es aber auch über die Landesgrenzen hinaus geschafft. „Da dürften wir wohl auch gut angekommen. Das funktioniert. Natürlich ist es schwierig, auf einer großen Fläche Fuß zu fassen, aber Schritt für Schritt wird es immer mehr“, erklärte Kleebauer.

Präsentiert wird das Album am 31. Jänner im Posthof in Linz. Davor spielen Leyya aber noch am 20. Jänner auf dem Geburtstagsfest in der Ottakringer Brauerei. Dies sei vorerst der letzte Halt, „in Wien werden wir dann wohl erst wieder im Herbst zu sehen sein“, so Lindinger. Mit dabei am Geburtstagsfest sind aber definitiv schon ein paar Songs aus dem neuen Album.

„Die Band, die ein gutes Album macht“

Ein großen Auftritt steht dafür im März in den Vereinigten Staaten bevor. Dann treten Leyya nämlich auf dem South by Southwest Music Conference and Festival (SXSW) in Austin in Texas auf. Sie selbst sehen das als große Herausforderung, vor allem, weil es schwierig sei, dort unter rund 600 Künstlern herauszustechen. „Das ist auf jeden Fall eine Chance und dementsprechend bereiten wir uns darauf vor.“

Dass ihre Musik an jeder Straßenecke geträllert wird, gehöre nicht zu den Zielen des Alternativ-Pop Duos. Viel lieber sei es ihnen, eine überschaubare Zielgruppe zu haben, die nicht nur eine Single, sondern das gesamte Album gerne nachsingt. „Unsere Songs machen halt erst im Albumkontext richtig Sinn. Dass unsere Musik nicht jedermanns Geschmack trifft, das wissen wir.“

