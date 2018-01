Frisör-Mord: Erinnerung an Belohnung

Immer noch ungeklärt ist der Mord an einem Frisör in Wien-Meidling aus dem Jahr 2016. Dieser Tage wird auch in serbischen Medien an eine im Vorjahr ausgelobte Belohnung von 20.000 Euro für Hinweise zum Täter erinnert.

Männlich, etwa 170 cm groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt. So beschrieben Zeugen den Täter, der gebrochen Deutsch mit Akzent gesprochen habe und aus dem südosteuropäischen Raum stammen dürfte. Die forensische Untersuchung von Munitionsteilen durch das Bundeskriminalamt ergab zudem, dass es sich bei der Tatwaffe um eine Pistole serbischen Fabrikats der Marke Crvena Zastava Kaliber 9mm gehandelt hat.

ORF

Zwei Schüsse töteten Frisör

Der Täter kam am 16. November 2016 kurz vor Mittag in den Frisörsalon in der Wienerbergstraße in Meidling. Im Geschäft anwesend waren eine Angestellte und eine Kundin sowie der 46-jährige Besitzer des Geschäfts. Nach einem kurzen Wortwechsel feuerte der Täter zwei Schüsse auf den Besitzer ab. Lebensgefährlich verletzt brach dieser zusammen. Der Täter flüchtete - mehr dazu in Unbekannter erschießt Friseur. Das Opfer erlag nach einer Notoperation im Krankenhaus den Schussverletzungen.

Hoffnung auf Hinweise aus Serbien

Im Jänner des Vorjahres stellten die Innung der Wiener Friseure und der Verein der Freunde der Wiener Polizei 20.000 Euro für Hinweise zum Täter bereit. In diesen Tagen wird auch in serbischen Medien bekannt gemacht, dass es eine Belohnung für sachdienliche Hinweise gibt. Die Polizei hält es für möglich, von in Serbien lebenden Personen Hinweise zur Tat zu erhalten.

Gesucht wird ein rund 50-jähriger Mann, zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet. Als Motiv vermutet die Polizei aufgrund von Zeugenaussagen Eifersucht - mehr dazu in 20.000 Euro für Hinweise zu Friseurmord. Das Opfer war unverheiratet und lebte zum Tatzeitpunkt in Trennung zu seiner langjährigen Lebensgefährtin, die aus Serbien stammt.

Die Belohnung wird von der Landespolizeidirektion Wien in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ausbezahlt. Hinweise (auch anonym) über Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 oder per E-Mail an hinweise-mordfall@bmi.gv.at erbeten. Alle Meldungen werden streng vertraulich behandelt.