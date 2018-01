Wickeltische in Männer-WCs keine Seltenheit

Um die Gleichberechtigung einen Schritt weiter zu bringen, müssen in New York künftig alle öffentlichen Gebäude mit Wickeltischen auf den Männer-WCs ausgestattet werden. Wien ist der Weltstadt bereits einen Schritt voraus.

Was in New York bald Wirklichkeit wird, ist in Wien zum Teil bereits gang und gäbe. Vor allem in den Einkaufszentren sind Wickeltische auf dem Männer-WC keine Seltenheit mehr. In der Lugner City etwa stehen zwei Männertoiletten inklusive Wickelmöglichkeit bereit. „Außerdem haben wir im Kassenbereich von unserem Kino einen eigenen Wickelraum. Da können sowohl Damen, als auch Herren rein“, so Inhaber Richard Lugner zu „Wien heute“.

ORF

Früher habe es in dem Einkaufscenter immer das Problem gegeben, dass sich Männer, die ihre Kinder wickeln wollten, beschwert hätten. Zuerst seien Wickelmöglichkeiten in den Behindertentoiletten zur Verfügung gestellt worden, später seien dann auch die Männertoiletten umgestaltet worden. „Bei uns kann man zu Genüge wickeln. Nur ich habe das bei meinen Kindern nie gemacht, weil meine Partnerin Angst gehabt hat, dass sie mir herunterfallen“, so Lugner.

Gesonderte Wickelräume in Einkaufszentren

Das Donau Zentrum bietet bereits seit geraumer Zeit bei fünf ihrer WC Anlagen separate „Family Rooms“ an, die jedem Familienmitglied - sowohl Damen, als auch Herren - zur Verfügung stehen, so Center Manager Matthias Franta gegenüber wien.ORF.at. Bei diesen wurde vor zirka einem Jahr das Hinweisschild, das damals noch aus einer Frau mit Baby bestanden hat, geändert. Nun ist nur noch ein Baby darauf abgebildet.

Laut Marketingleitung Tijana Simic bietet auch das Shopping Center Nord (SCN) gesonderte Wickelräume an, die sowohl von Damen, als auch von Herren zugänglich sind. Ein System auf das die Stadt Wien setzt: In den öffentlichen Gebäuden versucht die Stadt je nach baulicher Voraussetzung geschlechtsunabhängige Wickelräume zu errichten.

ORF

Auch die Gastronomie zeigt sich offen

In Wiens Gastronomiebetrieben gibt es bislang noch keine Wickelmöglichkeiten in den Männertoiletten. Wickeltische werden oft in den Behindertentoiletten angeboten. Das sei meist ein großer Raum, wo genügend Platz zur Verfügung stünde, heißt es. Unter Umständen gäbe es diese auch in den Vorräumen der Toiletten. Laut Gastronomie-Obmann der Wirtschaftskammer, Peter Dobcak, seien sie jedoch für Veränderung offen, solange es auf Freiwilligkeit basiere. „Wir brauchen keine neuen Zwänge, aber wenn es der Gast verlangt, dann werden wir das einrichten“, so Dobcak.

In New York müssen alle Männertoiletten in öffentlichen Gebäuden mit Wickeltischen ausgestattet werden, denn das Wickeln ist nicht allein die Aufgabe der Frau. Jeder Elternteil soll Zugang zu solch einer Ausstattung haben, egal welchem Geschlechts, erklärt Bürgermeister Bill de Blasio - mehr dazu in news.ORF.at.

Sarah Steiner, wien.ORF.at

Links: