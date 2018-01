Schwerverletzter durch Christbaumbrand

Schwere Verbrennungen hat ein 43-jähriger Mann in Ottakring erlitten, als er Freitagabend einen brennenden Christbaum aus seiner Wohnung auf die Straße geworfen hat.

Der Mann hatte gegen 18.00 Uhr in seiner Wohnung in der Brunnengasse laut Polizei Teelichter an seinem Baum angezündet. Knapp drei Wochen nach Weihnachten entzündete sich der Baum in einer Stichflamme. Der Mann öffnete die Balkontür, vergewisserte sich, dass sich keine Passanten unter seinem Balkon aufhielten. Dann warf er den brennenden Baum vom Balkon auf den Brunnenmarkt.

Keine Passanten verletzt

Der Mann verletzte sich bei der Aktion schwer. Er erlitt schwere Verbrennungen der rechten Gesichtshälfte, im Nackenbereich und an der rechten Hand. Die Polizei alarmierte die Rettung. Der Verletzte wurde von den Johannitern ins AKH gebracht. Passanten kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr musste nicht ausrücken.