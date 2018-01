Mordprozess nach Terrassensturz

In Tötungsabsicht soll ein 48-jähriger Wiener seine Ehefrau von einer Dachterrasse gestoßen haben. Der Mann spricht aber von einem Unglück. Der Prozess wegen Mordes beginnt heute am Straflandesgericht Wien.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der IT-Techniker am 22. April des Vorjahres seine Ehefrau töten wollte, sie über die Brüstung einer Dachterrasse eines Hauses in der Schwindgasse in Wien-Wieden hob und dann fallen ließ. Die Frau stürzte 15 Meter in die Tiefe. Ursprünglich hatte man in diesem Fall Selbstmord vermutet - mehr dazu in Unfall war Mord: Ehemann in Haft.

APA/Georg Hochmuth

Die Bankerin soll seit längerem unter Depressionen gelitten haben. Daher schien der Gedanke nahe zu liegen, die Frau wäre ohne fremdes Zutun in den Tod gesprungen. Das Obduktionsgutachten förderte allerdings Verletzungsspuren an der Leiche zutage, die auf Fremdverschulden hindeuteten. Der Ehemann wurde daraufhin festgenommen - mehr dazu in Terrassensturz: Frau möglicherweise erwürgt.

Anwalt: „Keine Rede von geplantem Mord“

Nach dem tödlichen Sturz verständigte der 48-Jährige weder Polizei noch Rettung. Er kehrte stattdessen Glasscherben zusammen und ging zu Freunden, in deren Wohnung er auch übernachtete, ohne zu erwähnen, was zu Hause passiert war. Sein Verteidiger führt dieses Verhalten auf einen ausgeprägten Verdrängungsmechanismus zurück. Eine Freundin, die am nächsten Tag nach der Bankerin sehen wollte, fand ihre Leiche.

„Von geplantem Mord kann keine Rede sein“, hatte Timo Geresdorfer, der Verteidiger des IT-Experten, nach Einbringen der Mordanklage erklärt - mehr dazu in Terrassensturz: Mordanklage gegen Ehemann. Die Ehefrau habe seinen Mandanten attackiert, ihn mit Gläsern und anderen Gegenständen beworfen, beschimpft und auch ein Messer gezogen. Auf der Terrasse habe der Mann seine Frau „weggedrückt“, so Gerersdorfer. Dabei sei sie entgegen seiner Absicht über die Brüstung geraten.