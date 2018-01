Freund mit Brotmesser attackiert

Die Polizei hat am Samstag eine 22-jährige Frau festgenommen. Sie hatte zuvor in der gemeinsamen Wohung in Wien-Leopoldstadt ihren Freund attackiert. Warum, ist bisher nicht bekannt.

Am späten Nachmittag eskalierte in der Engerthstraße ein Streit zwischen den beiden. Die junge Frau attackierte den Mann mit mehreren Faustschlägen, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Mann erlitt dadurch leichte Kratzer am Hals. Warum es zum Streit kam beziehungsweise warum dieser eskalierte, darüber konnte Steirer keine Angaben machen.

Als die Frau schließlich zu einem Brotmesser griff und ihren Freund damit angriff, konnte dieser die Attacke abwehren. Die Frau flüchtete daraufhin aus der Wohnung. Die Polizei konnte sie wenig später anhalten und festnehmen.