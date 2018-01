Stadtwerke suchen Lehrlinge

Mehr als 100 neue Lehrlinge in zehn Berufen nehmen die Wiener Stadtwerke auf. Die Ausbildung startet im September. Aufgerufen sind besonders Mädchen, die sich auch für technische Berufe interessieren.

Mechatronik, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik, Energietechnik sind technische Berufe, die selbstverständlich auch Mädchen offenstehen, wo aber nach wie vor Burschen überwiegen.

Der stellvertretende Generaldirektor Peter Weinelt appellierte daher an Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und Bekannte von jungen Frauen, die vor der Berufswahl stehen: "Wir haben leider immer noch zu wenige Mädchen, die sich für eine Ausbildung in einem technischen Beruf interessieren. (...) Machen sie sich ein Bild von der Ausbildung bei uns und leisten sie Überzeugungsarbeit, es lohnt sich!“.

Wiener Netze/Tucherl

Mehr als 80 Prozent werden übernommen

Die Ausbildungen bei Wiener Linien, Wien Energie, Wiener Netze und Co. bieten hervorragende Zukunftschancen am Arbeitsmarkt. Insgesamt arbeiten bei den Wiener Stadtwerken über 400 Lehrlinge an ihrer beruflichen Zukunft.

Die fachlich und persönlich exzellente Ausbildung der Jugendlichen steht im Vordergrund der Lehrlingsausbildung in allen Konzernbereichen der Wiener Stadtwerke. Besonders stolz ist der Konzern auf die hohe Übernahmequote von über 80 Prozent sowie auf den Umstand, dass fast alle Lehrlinge die begonnene Ausbildung tatsächlich auch abschließen.

Verschiedene Berufe zur Auswahl

Für die folgenden Berufe suchen die Wiener Stadtwerke Lehrlinge:

Betriebslogistikkaufmann/-frau

Bürokaufmann/-frau

Elektronik

Elektrotechnik

Florist/Floristin

Gas-, Sanitär- und Heizungstechnik

Kraftfahrzeugtechnik

Gartenbau

Mechatronik

Metalltechnik

Link: