Häupl-Nachfolge: Hearing der Kandidaten

981 Delegierte entscheiden, wer Michael Häupl als Wiener SPÖ-Chef und Bürgermeister folgen wird. In zwei Hearings wollen die Kandidaten Michael Ludwig und Andreas Schieder Überzeugungsarbeit leisten. Heute ist der erste Termin.

Gewinnen wird, wer die Mehrheit der 981 stimmberechtigten Delegierten beim außerordentlichen Landesparteitag am 27. Jänner auf seine Seite ziehen kann. Das probieren Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende Klubobmann im Bund, Andreas Schieder, bei gleich zwei Hearing-Terminen im Odeon-Theater - mehr dazu in Zwei Hearings für Ludwig und Schieder.

APA/Martin Hirsch

Das erste Hearing findet um 18 Uhr statt und soll zwei Stunden dauern. Fragen an die beiden Kontrahenten können vorab per Mail gestellt werden. Medien sind nicht zugelassen - im Gegensatz zum Sonderparteitag. Von dort dürfen Medien nun entgegen des ursprünglichen Plans doch berichten - mehr dazu in SPÖ-Parteitag nun doch medienöffentlich.

Bezirke schicken die meisten Delegierten

Die Delegierten werden vor allem von den Bezirken geschickt: Die roten Bezirksorganisationen stellen fix 600 Delegierte, also etwas weniger als zwei Drittel. Dabei gilt: Die Anzahl der jeweiligen Delegiertenstimmen bemisst sich nach der Mitgliederstärke der Bezirkspartei - je mehr Mitglieder, desto mehr Wahlberechtigte. Die genaue Aufschlüsselung wird von der Partei allerdings weiterhin nicht verraten.

Unstrittig ist allerdings, dass große Bezirke wie Floridsdorf, Simmering oder die Donaustadt naturgemäß mehr Wahlberechtigte stellen als kleine Bezirke etwa innerhalb des Gürtels. Dass die Flächenbezirke geschlossen den jetzigen Wohnbaustadtrat, den Floridsdorfer Ludwig, und die Innergürtelbezirke den geschäftsführenden SPÖ-Klubchef im Bund, den Penzinger Schieder, unterstützen, dürfte aber kein zulässiger Schluss sein.

Vertreter aus Ausschuss und Organisationen

Zu den 600 Bezirksdelegierten kommen noch 157 Abgesandte des Wiener Ausschusses. Dabei handelt es sich um das größte Gremium der Landespartei, in dem die Parteispitze, Gemeinderäte und Bezirksvorsteher genauso vertreten sind wie rote Mitglieder der Bundesregierung. Dazu kommen noch 204 Vertreter von rund 30 roten Organisationen, wovon allein 120 von der Gewerkschaft gestellt werden.

Letztere wird wohl auch nicht zu 100 Prozent geschlossen abstimmen - wiewohl die kürzliche Äußerung von FSG-Chef Christian Meidlinger, Ludwig zu wählen, doch eine klare Stoßrichtung vorgeben dürfte - mehr dazu in Häupl-Nachfolge: Nur zwei Kandidaten.

Der Rest entfällt auf Vorfeld- und Teilorganisationen wie die Sozialistische Jugend, die Kinderfreunde, die Mietervereinigung, den Wirtschaftsverband oder auch die Red Biker und den Arbeitersängerbund. Auf sie kommen je ein bis sechs Stimmberechtigte. Der Rest auf die Gesamtzahl von 981 wird vom Wiener Prüfungsausschuss (18) und dem Wiener Frauenkomitee (2) gestellt.

Zweiter Hearingtermin geplant

Die zweite Hearing-Runde findet am Vormittag des 20. Jänners statt. Eingeladen sind erneut alle 981 Delegierten, falls jemand beim ersten Termin keine Zeit hatte. Damit sich die Wiener Roten schon jetzt ein etwas konkreteres Bild von den Kandidaten machen können, hat die Wiener SPÖ kürzlich je ein Porträt von Ludwig und Schieder online gestellt. Neben biografischen Daten und einem Wordrap geben sie darin auch kurz Auskunft über ihre Pläne für Wien, falls sie den Rathausthron erklimmen sollten.

