47-Jähriger nach Streit im Koma: Suche nach Täter

Bei einem Streit in und vor einem Lokal in Wien-Brigittenau ist ein 47-jähriger Mann so schwer am Kopf verletzt worden, dass er nun im Koma liegt. Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter.

Der Streit ereignete sich laut Polizei am 25. November des Vorjahres in einem Lokal in der Othmargasse gegen 23.30 Uhr. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann vor das Lokal, der 47-Jährige stürzte dabei zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Als die Polizei beim Cafe eintraf, war der 30 bis 40 Jahre alte mutmaßliche Täter bereits geflüchtet.

Behandlung zunächst abgelehnt

Der 47-Jährige lehnte eine medizinische Behandlung zunächst ab. Erst später lies er sich ärztlich versorgen. Ein paar Tage nach dem Vorfall musste er notoperiert werden, weil der Hirndruck nach der Verletzung gefährlich gestiegen war. Seither befindet er sich im Koma.

Bilder aus Überwachungskamera des Lokals

Die Polizei veröffentlichte nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Bilder aus der Überwachungskamera des Lokals, auf denen der mutmaßliche Täter zu sehen ist. Der Mann ist laut Polizei 30 bis 40 Jahre alt und ca. 1,85 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur, trägt Glatze und Kinnbart und ist vermutlich rumänischer oder serbischer Staatsbürger. Hinweise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310-62800 oder -62110 erbeten.