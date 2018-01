Richard Lugner präsentiert Opernballgast

Im Vorfeld sorgt diese Entscheidung immer für viel Spekulation: Wen wird Baumeister Richard Lugner zum Opernball einladen? Der heurige Gast wird heute präsentiert, in den vergangenen Jahren reichte das Spektrum von Skandal bis gediegen.

Richard Lugner wird den Opernball am 8. Februar jedenfalls in Begleitung einer amerikanischen Schauspielerin besuchen - so viel hat er im Vorfeld schon verraten. „Also ich glaube, sie ist Amerikanerin. Ja, sie ist es“, sagte der Baumeister. Die Vorbereitungen liefen bisher jedenfalls wie geschmiert. „Es läuft sehr gut. Ich hoffe, das bleibt so“, sagte Lugner. Ab 10.00 Uhr können Sie die Verkündung des heurigen Gastes hier live sehen.

Spekulationen um Jane Fonda im Vorfeld

Im Vorfeld war bereits spekuliert worden, dass es sich bei dem diesjährigen Gast um Jane Fonda handeln könnte. Das dementierte Lugner jedoch gegenüber „Wien heute“. Der Baumeister ist dafür bekannt, internationale Stars nach Wien einzuladen und sie mit viel Aufwand an unterschiedlichen Orten zu präsentieren. Fixpunkt ist etwa die Autogrammstunde in der Lugner City.

In den vergangenen Jahren hat Lugner die unterschiedlichsten Stars nach Wien geholt. 2017 begleitete ihn etwa Schauspielerin Goldie Hawn, 2016 war es Schauspielerin Brooke Shields. Im Jahr davor fiel das Blitzlichtgewitter ein wenig kleiner aus: Elisabetta Canalis ist vor allem als Ex-Freundin von George Clooney bekannt. Für deutlich mehr Aufsehen sorgte 2014 Kim Kardshian - inklusive Skandal. Weil ein TV-Comedian mit schwarz angemaltem Gesicht, einem so genannten „Blackface“ kam, verließ der US-Star den Ball vorzeitig.

Ruby sorgte 2011 für kleinen Skandal

In den Vorjahren ging es ruhiger zu, es kamen Gina Lollobrigida und Brigitte Nielsen - skandalöser wurde es dagegen 2011 als „Mörtel“ Ruby Rubacuori, bekannt als Liebhaberin von Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi, nach Wien holte. 2010 kam mit Dieter Bohlen einer der seltenen männlichen Gäste. Zuvor beehrten Schauspielerin Nicolette Sheridan und Künstlerin Dita von Teese den Ball. Paris Hilton flog 2007 für Lugner nach Wien, Schaupielerin Carmen Electra 2006. Unter den Gästen Lugners waren auch Sophia Loren, Grace Jones oder Faye Dunaway.

Am 8. Februar heißt es am Wiener Opernball erneut „Alles Oper“. Wie im Vorjahr werden sich am Ballabend Zitate aus berühmten Opern wie ein roter Faden durch das ganze Haus ziehen. „Viele Dekorationen und Ideen aus 2017 bleiben erhalten, einige kommen neu hinzu“, sagte Organisatorin Maria Großbauer - mehr dazu in Daniela Fally eröffnet Opernball 2018.

