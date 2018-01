Serien-Autoeinbrecher schlägt 229 Mal zu

Ein 38-jähriger Mann wird verdächtigt in Wien und Hamburg in insgesamt 229 Autos eingebrochen und die Multimedia-Anlagen gestohlen zu haben. Dabei sei allein in Wien ein Schaden von 200.000 Euro entstanden.

Ab September 2016 hätten Analysten des Landeskriminalamts Wien eine signifikant steigende Zahl von Autoeinbrüchen festgestellt, wo gezielt in Pkw bestimmter Marken eingebrochen wurde, um die Multimedia-Anlagen auszubauen, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Mittwoch.

29 Einbrüche in Wien

Im März des Vorjahres habe man dann von der polnischen Polizei die Information bekommen, dass ein Tatverdächtiger erneut nach Österreich unterwegs sei, um weitere Einbrüche zu verüben. Nach mehrtägiger Observation sei dieser schließlich auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Nach der Festnahme sei die Serie dieser speziellen PKW-Einbrüche in Österreich auch schlagartig zu Ende gewesen, sagte Eidenberger.

Polizei Wien

Dem Mann seien allein in Wien 29 PKW-Einbrüche nachgewiesen worden. Durch die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden habe sich herausgestellt, dass der 38-Jährige auch für rund 200 ähnliche PKW-Einbrüche in der deutschen Stadt Frankfurt am Main verantwortlich sein dürfte.

Polizei Wien

Der Mann wurde zwischenzeitlich vor Gericht angeklagt und zu einer zweijährigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. Er dürfte nach Beendigung der Haft nach Deutschland ausgeliefert werden. Der ermittelte Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei in Wien auf über 200.000 Euro.