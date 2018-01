MQ lässt über neue Enzi-Farbe abstimmen

Seit heute können Fans über die neue Farbe der bereits legendären Hofmöbel Enzis des MuseumsQuartiers (MQ) online abstimmen. Zur Auswahl stehen drei Optionen mit eigenwilliger Namensgebung.

Man könnte die Farben, die zur Auswahl stehen auch ganz banal lila, braungrün und pink nennen. In der PR-Abteilung des MuseumsQuartiers (MQ) hat man sich aber für „Meeresbrise“, „Festivalschlamm“ und „Sonnenuntergang“ entschieden und bleibt damit einem offenbar bewährten Konzept treu. Im Vorjahr leuchteten die Enzis in sogenanntem „Twinnigrün“ - mehr dazu in Enzis werden twinnigrün.

MuseumsQuartier Wien

Neue Enzis ab April

Seit Donnerstag gibt es eine Woche lang bis 24. Jänner die Möglichkeit, online abzustimmen. Die Aufstellung der insgesamt 76 Enzis in der Siegerfarbe erfolgt dann ab April. Das Design der MQ Hofmöbel bleibt unverändert, heißt es in einer Aussendung.

Hertha Hurnaus

Mit der neuen Farbe sollen die MQ Hofmöbel im heurigen Jahr „für einen optischen Relaunch“ sorgen, sagte Christian Strasser, Direktor des Wiener Museumsquartiers und sei gespannt, "für welche Farbe sich unsere MQ BesucherInnen entscheiden und damit das MQ zum schönsten Innenhof Wiens machen“.

