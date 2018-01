Irischer Student in Wien vermisst

Ein Student aus Irland wird in Wien vermisst. Der 21-Jährige war in der Nacht auf Freitag mit Studienkollegen unterwegs gewesen, danach verliert sich seine Spur. Die Polizei ermittelt „in alle Richtungen“.

Der 21-jährige Student war mit zwei Freunden nach Wien gereist und mit ihnen Donnerstagabend ins Lokal „Flex“ beim Donaukanal gegangen. Gegen 2.00 Uhr verließen die jungen Männer dann das Lokal, plötzlich war der Ire verschwunden. Seitdem ist er am Handy nicht mehr erreichbar. Es wurde bereits bei der Polizei eine Abgängigkeitsanzeige erstattet.

„Sie sagten, sie sind gemeinsam durch eine kleine Menschenmenge gegangen. Sie sind hintereinander gegangen. Als sie sich dann umgedreht haben, war er weg“, erzählt der Bruder des Vermissten, Craig Hanlon, der mittlerweile mit seinem Vater und der Freundin seines vermissten Bruders nach Wien gereist ist, gegenüber „Wien heute“. „Er würde nie einfach davon gehen“, sagte die Freundin des Vermissten.

Polizei bittet um Hinweise

Zunächst hatten irische Behörden dem Wiener Landeskriminalamt über den Vermisstenfall informiert. Dann gingen auch die beiden Freunde in eine Polizeiinspektion in Währing, wo die jungen Männer wohnen, um Vermisstenanzeige zu erstatten. Am Samstagnachmittag wurden die College-Studenten von der Exekutive eingehend zu den Geschehnissen befragt.

Familie für Suche nach Wien gekommen „Wien heute“-Redakteur Franz Dürnsteiner hat mit dem Bruder und der Freundin des Vermissten, kurz nach ihrer Ankunft in Wien, gesprochen.

Die Polizei geht davon aus, dass Alkohol im Spiel war. „Ermittelt wird in alle Richtungen“, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Da sich das Lokal beim Donaukanal befindet, sucht auch der Donaudienst nach dem jungen Mann. Der etwa 1,75 Meter große Mann wurde zuletzt außerhalb des Lokals gesehen, das war Freitag gegen 2.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise.