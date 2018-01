Keine Bodycams am Akademikerball

Die Polizei bereitet sich auf den größten geplanten Einsatz des Jahres vor: Die Absicherung des rechten Akademikerballs in der Hofburg am Freitag. Die Polizei setzt wieder auf eigene Kamerateams, Bodycams kommen nicht zum Einsatz.

Seit rund zwei Jahren verwenden Polizisten Bodycams im Probebetrieb. Ursprünglich waren sie bei Streifendiensten an besonderen Brennpunkten und für Demonstrationen vorgesehen. Doch beim Akademikerball kommen Körperkameras nicht mehr zum Einsatz, berichtet das Ö1-Morgenjournal - mehr dazu in oe1.ORF.at

„Weil sich diese Kameras wo viel gelaufen wird, wo geschlossenen Einheiten zugleich in Einsatz gebracht werden, wo viel Bewegung ist, insofern nicht gut eignen, weil die Bilder dann natürlich verwackelt sind und man auf den Aufnahmen einfach nicht so viel sieht, wie wenn Beweissicherungsteams neben dem Geschehnis mit ruhiger Hand filmen können“, sagt Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl.

zurück von weiter

Ministerium räumt „leichte Verzögerung“ ein

Das bedeutet aber nicht, dass Bodycams nicht mehr bei Demos eingesetzt werden. Darüber können die jeweiligen Landespolizeidirektionen von Fall zu Fall selbst entscheiden. Die Polizei soll österreichweit insgesamt 300 Bodycams erhalten. Derzeit läuft die Ausschreibung für den Ankauf - mehr dazu in Polizei bekommt 300 Bodycams.

Die Angebotsfrist läuft bis 13. Februar. Dann sollen die Kameras laut Innenministerium in „drei Tranchen“ angeschafft werden. Eigentlich hätten die Kameras schon „Anfang des Jahres“ angeschafft und in Betrieb gehen sollen. Doch das Ministerium spricht nun von einer „leichten Verzögerung“. Der Einsatz „der neu angeschafften Bodycams soll dann ab dem 2. Quartal 2018 erfolgen“, heißt es aus dem Innenministerium gegenüber wien.ORF.at.

APA / Helmut Fohringer

Polizei: „Deutlich höhere Gewaltbereitschaft"

Anlässlich der Demos rund um den von der FPÖ veranstalteten Akademikerball rechnet die Polizei mit „deutlich höherer Gewaltbereitschaft“. Es werde in Deutschland, aber auch in Italien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn bereits in der linken Szene rekrutiert, so Pürstl - Akademikerball: Ausschreitungen erwartet.

Die Wiener FPÖ als Veranstalter hat die Sicherheitsmaßnahmen beim Ball verstärkt. Man habe in der Hofburg hochauflösende Kameras mit Gesichtserkennungssoftware installiert. Ein Grund ist die Ankündigung der satirischen Burschenschaft Hysteria, die Mitternachtseinlage zu gestalten, sagte Organisator Udo Guggenbichler - mehr dazu in Akademikerball: Kameras mit Gesichtserkennung.