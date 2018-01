Umweltbundesamt: Tauziehen geht weiter

Die neue Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) lässt den Umzug des Umweltbundesamtes nach Klosterneuburg noch prüfen. Unterdessen kämpft die Stadt weiterhin für den Standort Wien. Nun gab es ein erstes Treffen.

Aus vier Standorten soll einer werden. Denn momentan ist das Umweltbundesamt auf vier Standorte in Wien verteilt. Köstingers Vorgänger, Andrä Rupprechter (ÖVP), hatte sich für die geplante Übersiedlung des Umweltbundesamts nach Klosterneuburg ausgesprochen. Die Stadt Wien will das aber verhindern, und hat insgesamt 15 mögliche neue Standorte mit U-Bahn-Anbindung vorgeschlagen - mehr dazu in Wien geschlossen gegen Abzug.

Darunter sind sieben leere Grundstücke, zwei davon in der Seestadt Aspern, in Neu Marx, in Simmering, Floridsdorf, der Donaustadt und Meidling. Auch acht bestehende Bürohäuser mit Platz für die 500 Mitarbeiter wären verfügbar. Seit November liegen diese Vorschläge am Tisch, doch erst jetzt wurde die Stadt eingeladen, dem Ministerium die potentiellen Standorte zu präsentieren.

„Präferenz für die Grundstücksvariante“

„Herauskristallisiert hat sich, dass es eine Präferenz für die Grundstücksvariante gibt, dass Mietvarianten nicht angestrebt werden. Deswegen werden wir die Grundstücksvariante jetzt weiter vertiefen“, sagt Gerhard Hirczi, der Geschäftsführer Wiener Wirtschaftsagentur, gegenüber „Wien heute“.

Die Wirtschaftsagentur hat dem Ministerium nun eine Art Fragebogen übergeben, zu den gewünschten Anforderungen eines neuen Gebäudes. Im Büro von Ministerin Köstinger zeigt man sich abwartend. "...Bislang gibt es nur vom Land Niederösterreich eine Zusage über Kofinanzierung. Wir prüfen aber in den nächsten Monaten weiterhin alle Optionen, diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen", heißt es in einer Stellungnahme aus dem Ministerium.

Ob auch Wien neben einem Grundstück etwas finanziell beisteuern will, ist noch unklar. „Diese Frage zu beantworten ist einerseits zu früh, da wir noch nicht wissen was uns ein Bau dieses Gebäudes kosten würde. Zum Zweiten ist sie auch ein bisschen verkehrt, wie ich glaube, denn es geht ja nicht darum herauszufinden, wer das größte Geschenk macht. Sondern es geht darum herauszufinden, wie am kostengünstigsten ein Gebäude für das Umweltbundesamt hergestellt werden kann“, sagte Hirczi von der Wirtschaftsagentur.

Belegschaft will in Wien bleiben

Bei der Belegschaft des Umweltbundesamt freut man sich, über die Gespräche zwischen Stadt und Ministerium. „Also wir sehen das sehr positiv, weil das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben uns das immer gewünscht. Wir haben auch einen Beschluss gefasst und der beinhaltet auch, dass es mehrere Standortoptionen gibt“, sagt Betriebsrätin Monika Brom.

In Klosterneuburg gibt es laut dortigem Bürgermeister noch kein konkretes Grundstück für ein neues Umweltbundesamt. Die Suche danach laufe, sagte er gegenüber dem ORF.

