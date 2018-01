Frau stahl Sterbendem über 8.000 Euro

Die Wiener Polizei fahndet nach einer Frau. Sie soll einem Pensionisten, der in einem Spital im Sterben lag, 8.353 Euro gestohlen haben. Die Unbekannte hatte die Bankomatkarte und den dazugehörigen Code des Mannes.

Der 85-Jährige lag im Wilhelminenspital im Sterben. Nach dem Tod des Mannes bemerkte der Nachlassverwalter bei Durchsicht der Bankunterlagen des 85-Jährigen, dass auch nach seinem Tod mehr als 8.000 Euro behoben worden sind. Vom 27. Juni 2017 bis 2. Juli 2017 wurde 18 Mal in Ottakring und vier Mal in Kroatien Geld behoben, berichtete die Polizei am Sonntag.

LPD Wien

Frau wurde beim Geldabheben gefilmt

„Das Spitalspersonal ist befragt worden, aber es gab keine Hinweise auf die Frau“, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Allerdings wurde die Frau beim Geldabheben gefilmt. Die Polizei hat nun ein Foto der Verdächtigen veröffentlicht.

Sie wird wegen gewerbsmäßigen Diebstahls gesucht. Sachdienliche Hinweise zu Identität bzw. Aufenthaltsort der Frau sowie Angaben über mögliche weitere Opfer werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West unter der Telefonnummer 31310/25620 oder unter 31310/25800 erbeten.