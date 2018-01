Erfolglose Suche nach vermisstem Studenten

Die Suche nach einem seit der Nacht auf vergangenen Freitag in Wien vermissten irischen Studenten ist bisher erfolglos geblieben. Die Ermittler versuchten am Montag, die Ereignisse vor seinem Verschwinden zu rekonstruieren.

Der 21-Jährige und zwei Studienkollegen waren auf Urlaub in Wien und hatten in Währing eine Unterkunft bezogen. In der Nacht auf Freitag besuchten sie das Lokal „Flex“ am Donaukanal. Danach verliert sich die Spur des Studenten. Seine beiden Freunde berichteten, dass sie sich auf der Stiege zur Augartenbrücke befanden, sich umdrehten und ihr Begleiter plötzlich verschwunden war.

„Die Erhebungen laufen. Der Verbleib des 21-Jährigen ist noch immer völlig unklar“, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA. „Bisher sind keine verwertbaren Hinweise eingegangen.“ Zwischenzeitlich hatte sich auch der See- und Stromdienst der Polizei an der Suche beteiligt - mehr dazu in Weiterhin keine Spur von irischem Studenten.

ORF

Angehörige des Vermissten aus Athboy im County Meath baten auf Facebook um Hinweise. Gegenüber dem irischen „Independent“ (Onlineausgabe) betonten sie, alles tun zu wollen, um den 21-Jährigen zu finden. Der Vater und der ältere Bruder reisten nach Wien, wo sie dem Bericht zufolge am Montag den irischen Botschafter aufsuchen sowie Vermisstenplakate verteilen wollten. Zahlreiche Bewohner von Athboy hätten sich am Sonntag in der Kirche versammelt, um für die Rückkehr des Studenten zu beten.