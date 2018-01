Weiter warten auf mehr Schulpsychologen

Viel länger als geplant dauert es, bis alle von der Stadt Wien angekündigten 100 Schulpsychologen und Sozialarbeiter in Schulen zum Einsatz kommen. Ein entsprechendes Projekt läuft seit 2016, bisher gibt es erst 14 neue Psychologen.

Die restlichen sollen auch erst etappenweise in knapp drei Jahren folgen, heißt es gegenüber Radio Wien. Bis zum Ende der Legislaturperiode in Wien, also regulär bis Herbst 2020, sollen alle 100 Schulpsychologen und Sozialarbeiter eingestellt werden können. Geplant war eigentlich, dass es heuer soweit ist. Sie sollen zur Entlastung für Lehrer dienen.

Mehrere Gründe für Verzögerung

Gründe für die Verzögerung gibt es offenbar einige. Zum einen hat im Vorjahr der Bund aus dem Intergrationstopf Mittel für zusätzliches Unterstützungspersonal zur Verfügung gestellt. Gut 320 Personen für Schulpsychologie und Sozialarbeit etwa oder auch Sprachförderung konnten so an Wiener Schulen beschäftigt werden, um dort Lehrer für ihrer eigentliche Aufgabe zu unterrichten, freizuspielen. Das hatte aber auch zu Folge, dass es für die Stadt schwierig war, neues Personal zu finden.

Verzögert hat es sich laut Stadt auch, weil lange unklar war, wie und wo das neue Personal angestellt wird. Das passiert jetzt über den Verein Wiener Kinder- und Jugendbetreuung. Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) befürchten darüber hinaus, dass die Pläne der Bundesregierung für Deutschförderklassen zu Finanzierungsproblemen bei der Schulsozialarbeit führen könnte - mehr dazu in Kritik an geplanten Deutschförderklassen.

