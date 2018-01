Sonnenuntergang für das MuseumsQuartier

Die Farbe für die Hofmöbel im MuseumsQuartier ist ausgesucht, das Publikum hat entschieden, jetzt fehlt nur noch der Sommer. 44,48 Prozent haben sich für „Sonnenuntergang“ als Farbe für die sommerlichen Sitzmöbel votiert.

11.223 Personen beteiligten sich an dem Voting, in dem das MuseumsQuartier drei Farben zur Auswahl stellte - mehr dazu in Abstimmen über Farbe für „Enzis“. Das Ergebnis ist jetzt bekannt gegeben worden: 44,48 Prozent stimmten für „Sonnenuntergang“, 32,04 Prozent für „Festivalschlamm“ und 23,48 Prozent für „Meeresbrise“.

MuseumsQuartier Wien, Foto: Udo Titz

76 Sitzmöbel in neuer Farbe ab April

Jetzt werden 76 Hofmöbel eingefärbt. Die Möbel in der neuen Farbe werden dann am Donnerstag, den 5. April, im MuseumsQuartier aufgestellt. Dabei wird es am Abend ein Konzert im Rahmen der Reihe „MQ Hofmusik“ geben. Außerdem lädt dann der künstlerisch gestaltete Skulpturenpark „MQ Amore“ wieder zum Minigolfspielen ein.

Die Hofmöbel im MuseumsQuartier bieten seit 15 Jahren Gelegenheit zum Entspannen und Verweilen im „Wohnzimmer der Stadt“. Sie sind essentieller Bestandteil des „Lebensraum MQ“ geworden. Durch die Hofmöbel, auch bekannt als „Enzis“, hat sich das MuseumsQuartier zu einem der Lieblingsplätze der Wienerinnen und Wiener, aber genauso auch der Touristen aus aller Welt entwickelt.

