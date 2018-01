Pensionist stirbt nach Überfall

Ein Pensionist ist in einem Wiener Krankenhaus an Kopfverletzungen, die er bei einem Raub in Wien-Landstraße erlitten hatte, gestorben. Die Polizei nahm eine 26-jährige Frau fest, die als dringend tatverdächtig gilt.

Die Polizei konnte eine elfjährige Zeugin ausforschen, die das Geschehen auf dem Kardinal-Nagl-Platz am 22. Jänner mitverfolgt hatte. Aus deren Aussagen geht hervor, dass der 78-jährige Mann an einem Würstelstand stand. Die 26-Jährige folgte ihm, als er von dort wegging. Die Elfjährige gab gegenüber der Polizei an, sie sei zuvor von der Verdächtigen aufgefordert worden, dem Mann die Brieftasche zu stehlen. Dafür seien ihr 50 Euro geboten worden. Das Mädchen lehnte ab, beobachtete das Geschehen aber weiter.

ORF

Pensionist nach Stoß gestorben

Zwischen der Frau und dem Pensionisten sei es zu einem Streit gekommen. Dabei habe die Tatverdächtige mehrmals in die Jackentasche des Mannes gegriffen und ihn auch gebissen haben. Der 78-Jährige versetzte der Frau einen Schlag. Daraufhin stieß die Tatverdächtige den Mann gegen die Brust. Der Mann kam zu Sturz und prallte mit seinem Hinterkopf auf den Betonboden.

Dann soll die Tatverdächtige dem Mann die Geldbörse gestohlen, das Bargeld entnommen und die Geldbörse weggeworfen haben. Die Wiener Berufsrettung versorgte den Pensionisten und brachte ihn in ein Spital. Dort erlag der Mann einen Tag später den schweren Kopfverletzungen.

Verdächtige gestand Diebstahl

Die Polizei konnte wiederum einen Tag später die Tatverdächtige festnehmen. Bei ihrer Einvernahme gestand sie den Diebstahl. Allerdings gab sie auch an, dass sie den Mann nicht verletzen habe wollen. Die Frau wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.