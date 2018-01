Skispringen auf der Hohe-Wand-Wiese

Erstmals haben Kinder in Wien die Möglichkeit zum Skispringen. In ganz klein ist das kommende Woche möglich. Vorschläge für eine fixe Sprungschanze hat es schon viele gegeben, derzeit ist jedoch keine Umsetzung in Sicht.

Alle Skisprunginteressierten können sich auf einer Skisprungschanze auf der Hohe-Wand-Wiese beweisen. Drei Tage lang stehen den sportbegeisterten Kindern zwei Sprungschanzen zur Verfügung. Die „Schischule Wien“ organisiert in Zusammenarbeit mit den „Wiener Stadtadlern“ ab 30. Jänner in Penzing ein Gratis-Schnuppertraining.

„Das sind die einzigen Sprungschanzen, die wir in Wien haben und das werden wohl leider auch die Einzigen bleiben“, erklärt der Leiter der „Schischule Wien“, Gerald Eder, gegenüber wien.ORF.at. Er ist der Meinung, dass Ereignisse wie der Skisport in Wien großen Andrang fänden.

Wiener Stadtadler

„Wien braucht ein Wintersportzentrum“

„Eine Millionenstadt wie Wien kann doch bestimmt ein Wintersportzentrum beleben und frequentieren“, meint Eder weiter. Die Möglichkeit auf der Hohe-Wand-Wiese skizufahren gibt es zwei Monate pro Jahr. „Das ist zwar nicht ideal, aber besser als gar nichts. Mit einem fixen Standort könnte aber natürlich mehr gefahren werden“, erklärt Eder.

Mit dem Start der Semesterferien werden die Schanzen wieder abgebaut und die Skikurse starten. Die Überlegung, Skisprungschanzen in Wien zur Verfügung zu stellen, gibt es schon länger. Christian Moser von den „Wiener Stadtadlern“ und Ernst Vettori, Leitung von Sprunglauf und Nordische Kombination vom Österreichischen Skiverband (ÖSV), haben bereits 2014 von einem Konzept gesprochen - mehr dazu in Wiener Skispringer wollen Schanze.

Schischule-Wien

Konzept nie umgesetzt worden

„Dazu hat es schon konkretere Vorschläge gegeben, aber das hängt ja alles mit der Finanzierung und der Politik zusammen. Aus den Vorschlägen ist dann weiter nichts geworden“, erzählt Ernst Vettori vom ÖSV gegenüber wien.ORF.at. Die Rede sei von einer 20-Meter und einer 40-Meter Schanze, um den Kindern das Springen beibringen zu können. Standorte gibt es laut Vettori einige in Wien. „Die hat es ja auch damals schon gegeben, den Kaasgraben oder das Cobenzl zum Beispiel. Möglich ist es als auf alle Fälle in Wien“, so Vettori.

Und auch die Nachfrage ist, laut Vettori und Eder, vorhanden. Viele Kinder interessiere der Skisport - derzeit trainieren die Wiener Stadtadler an den Wochenenden auf Sprungschanzen in ganz Österreich. Im Sommer wird meist in Mürzzuschlag in der Steiermark trainiert, im Winter auch in Bischofshofen und Saalfelden. Die Hoffnung auf eine Sprungschanze in Wien geben sie aber nicht auf.

