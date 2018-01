Feuer im Kleingartenverein

In zwei Hütten in einem Kleingartenverein in Favoriten ist heute Früh Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte nicht zufahren, die Brände aber trotzdem rasch löschen. Die Brandursache ist ungeklärt. Verletzt wurde niemand.

Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, hatten die Flammen auch schon auf Dächer von benachbarten Kleingartenhäusern übergegriffen. Auch mehrere Büsche standen in Flammen. Die Feuerwehr konnte mit den Einsatzwägen nicht direkt zum Brandort zufahren. Es mussten insgesamt vier Löschleitungen gelegt und der Einsatzort auch beleuchtet werden.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Die Brände konnten rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Während der Löscharbeiten war die Gadnergasse für den Verkehr gesperrt, die Buslinie 15A konnte nicht verkehren. Es wurde niemand verletzt, zur Absicherung für eventuelle notfallmedizinische Maßnahmen stand aber ein Wagen der Berufsrettung Wien bereit. Die Brandursache wird von der Polizei untersucht.