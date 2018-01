Lenkerin mit 1,7 Promille festgenommen

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf heute eine mutmaßliche Alkolenkerin festgenommen. Die 34-Jährige hatte in Penzing ein parkendes Auto beschädigt und war ohne anzuhalten weitergefahren. Ein Alkomattest ergab 1,7 Promille.

Gegen 1.30 Uhr rammte die Frau in der Niederpointenstraße mit ihrem Auto ein abgestelltes Fahrzeug. Die Lenkerin hielt aber nicht an, sondern fuhr weiter und parkte schließich ihr Auto in der Pausingergasse ein. Dann forderten Polizisten die Frau zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle auf.

APA/Georg Hochmuth

Frau verhielt sich „aggressiv“

Ein dabei durchgeführter Alkovortest brachte ein positives Ergebnis. Die Polizisten brachten die Frau für eine genauere Untersuchung mittels Alkomat zur nächsten Polizeiinspektion. Schon auf der Fahrt dorthin verhielt sich die Frau laut Polizei äußerst aggressiv. Angekommen, weigerte sich die Frau, aus dem Streifenwagen auszusteigen.

Die Polizisten nahmen die Frau schlussendlich fest. Sie mussten die Frau „unter Einsatz von Körperkraft“ aus dem Auto hieven und in die Inspektion bringen. Dabei versuchte sie mehrmals, die einschreitenden Polizisten durch Schläge und Tritte zu verletzen. Der Alkomattest ergab dann einen Wert von über 1,7 Promille.