Palais Schönburg großflächig beschmiert

Das Palais Schönburg in der Rainergasse in Wien-Wieden wurde vermutlich in der Nacht auf heute mit roter Farbe bemalt. Auf der gesamten Vorderseite des Gebäudes prangen roten Striche. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Die Beamten eines Streifenwagens der Wiener Polizei entdeckten die Beschmierungen in der Früh. Die Polizei geht also davon aus, dass die Farbe irgendwann in der Nacht aufgesprüht wurde. Es wird eine Anzeige wegen schwerer Sachbeschädigung gegen einen unbekannten Täter gelegt.

Derzeit ist die Tatortgruppe vor Ort und sucht nach Spuren, wie leeren Spraydosen und Zigarettenstummeln, die auf den unbekannten Täter oder die unbekannte Täterin hinweisen könnten.