Glattauers Wunderübung: Kinopremiere

Daniel Glattauers Buch und Theaterstück „Die Wunderübung“ feiert heute Kinopremiere in Wien. Erwin Steinhauer ist darin in der Rolle des Paartherapeuten zu sehen, der einem Ehepaar helfen soll. Ein scheinbar hoffnungsloser Fall.

Aufführungshinweis: „Die Wunderübung“ im Village Cinema Wien Mitte. Um 18.00 Uhr gibt es eine Signierstunde mit Daniel Glattauer im Thalia.

„Das ist ein toll geschriebenes Stück, ist eine wunderbare Rolle. Ein Stück, das in ganz Europa erfolgreich ist. Und dann die Chance das fürs Kino aufzuarbeiten: Das ist eine wunderbare Gelegenheit, die selten kommt“, sagt Schauspieler Erwin Steinhauer über seine neue Kinorolle.

Allegro Film

Sehr zufrieden ist auch Autor Daniel Glattauer über die Buchverfilmung: „Schreibt man einen Roman, dann ist die Interpretation bei allen Lesern. Sieht man aber einen Film, so wurde schon interpretiert. Wie kann das der Autor gemeint haben? Ich bin jetzt in einer anderen Situation als ein objektiver Zuseher, aber ich finde den Film sehr gelungen.“

Allegro Film

Wunderübung als letzte Hoffnung

Glattauers therapeutischem Kammerspiel „Die Wunderübung“ feierte bereits 2015 mit Michael Kreihsl in der Kammerspielen des Theaters in der Josefstadt eine erfolgreiche Uraufführung. Nun hat sich der Regisseur an die Verfilmung des Stoffs rund um eine eskalierende Paartherapiesitzung gewagt.

Die Paartherapie der betuchten Eheleute Joana und Valentin - gespielt von Aglaia Szyszkowitz und Devid Striesow - findet im Sitzen statt. Je länger sie dauert, desto höher die Eskalationsstufen. Die Eheleute haben sich nach 17 Jahren und zwei Kindern auseinandergelebt und bekommen schon bei bestimmten Tonlagen des jeweils anderen einen dicken Hals.

Nicht unbeteiligt ist daran Erwin Steinhauer, der als schusseliger, schlampiger Therapeut alles gibt, um den scheinbar hoffnungslosen Fall doch noch zu einem guten Ende zu bringen, aber immer mehr zu scheitern droht. Und so streitet sich das zerrüttete Paar in Echtzeit immer tiefer in den Schlamassel, bis der Therapeut zu seiner letzten Waffe - der „Wunderübung“ - greifen muss.

