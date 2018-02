10.000 bei Lichtermeer für Ute Bock erwartet

Bis zu 10.000 Teilnehmer werden heute Abend beim Lichtermeer für Ute Bock auf dem Heldenplatz erwartet. Angekündigt haben sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Sänger Rainhard Fendrich.

Ab 17.00 Uhr werden am Heldenplatz im Gedenken an die verstorbene Flüchtlingshelferin Ute Bock und ihre Menschlichkeit tausende Kerzen angezündet. Die 75-Jährige starb am 19. Jänner nach kurzer, schwerer Krankheit im Ute-Bock-Haus in Favoriten - mehr dazu in Wien trauert um Ute Bock mit Lichtermeer.

Veranstalter bereiten 5.000 Kerzen vor

Erwartet werden laut Veranstalter um die 10.000 Besucher. „Wir bringen jedenfalls 5.000 Kerzen mit“, heißt es. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, aus Sicherheitsgründen ebenfalls nur Kerzen mitzunehmen, aber auf Fackeln zu verzichten.

Der langjährige Unterstützer der Flüchtlingshelferin, Unternehmer Hans-Peter Haselsteiner wird durch den Abend führen. Als prominente Redner werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sein Vorgänger im Amt, Heinz Fischer, erwartet. Mit der Veranstaltung will der Verein Ute Bock auch ein Zeichen für die Zukunft des Flüchtlingsprojektes setzen.

Für die Öffentlichkeit wird es die einzige Möglichkeit sein, von der Verstorbenen Abschied zu nehmen. Das Begräbnis findet im kleinen Kreis statt, ein Ehrengrab der Stadt Wien lehnte die Familie aus privaten Gründen ab. Zeitgleich mit dem Lichtermeer in Wien wird es auch in Innsbruck, Klagenfurt und Bregenz Gedenkveranstaltungen geben.

Verein „versucht, weiterzumachen“

Der Verein, dem Ute Bock ihren Namen gegeben hat, arbeitet unterdessen weiter. Ute Bock war bis zuletzt Obfrau, operativ tätig war sie aber nicht mehr. Sie soll aber weiterhin das Leitbild für den Verein bleiben, sagt Christl Weinberger vom Vorstand des Vereins.

„Wir werden versuchen, so weiterzumachen wie bisher. Im Moment leben wir und arbeiten wir noch mit Ute Bock.“ Eine Entscheidung darüber, ob es eventuell ein neues Gesicht für die Präsentation nach außen geben wird, das will der Vorstand erst im Herbst besprechen. Fix ist, dass der Vereinsname gleichbleiben wird. „Es wird sicher nie einen anderen Namen haben. Das ist das Flüchtlingsprojekt Ute Bock. Und wenn auch einmal eine andere Leitfigur kommt, der Name wird bleiben. Weil den Verein hat sie gegründet“, so Weinberger gegenüber dem Ö1 Morgenjournal.

Wohnungen und Deutschkurse für Flüchtlinge

Das Ute Bock Haus in der Zohmanngasse in Favoriten war zuvor ein Lehrlingsheim, bevor es der Industrielle Hans-Peter Haselsteiner 2012 an den Verein Ute Bock übergab. Die meisten Aktivitäten im Haus werden über Spenden finanziert. Aber nicht alle, sagt Weinberger. „Gewisse Wohnungen und gewisse Aktivitäten können gefördert werden vom Fonds Soziales Wien. Unsere Sozialberatung ist komplett vom Fonds Soziales Wien gefördert. Und inzwischen haben wir einige Wohnungen, wo wir Flüchtlingsfamilien haben – auch schon gefördert durch den Fonds."

Im Ute-Bock-Haus gibt es 64 Einzelzimmer und acht Kleinwohnungen, die derzeit alle besetzt sind. Es gibt Essens- und Kleiderausgaben, die für alle offen sind. Auch Deutschkurse werden angeboten. Diese werden ausschließlich von ehrenamtlichen Freiweilligen durchgeführt .Für die Flüchtlinge sind die Kurse gratis. Weitergehen sollen auch die zahlreichen Initiativen des Vereins wie „bock auf kultur“ oder „bock auf punsch“. „Weil wir müssen irgendwie schauen, wie wir zu genügend Mitteln kommen, um das irgendwie weiterzuführen“, so Weinberger. In den nächsten Wochen soll unter dem Hashtag #wirsindutebock weiter um das Vertrauen der Spenderinnen und Spender geworben werden.

Ute-Bock-Platz gefordert

Zwei Wiener forderten inzwischen die Umbenennung des Dr.-Karl-Lueger-Platzes in der Inneren Stadt in Ute-Bock-Platz. Sie riefen dafür eine Onlinepetition ins Leben. Es unterzeichneten bereits über 32.500 Menschen - mehr dazu in Petition für Ute-Bock-Platz.

