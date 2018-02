Opernball-Jungherren streuen Blumen

Zum Abschluss der Eröffnungschoreographie werden die Jungherren beim diesjährigen Opernball Blumenblätter auf die Debütantinnen regnen lassen. Vor der Generalprobe kamen die 144 Paare das letzte Mal zusammen.

Roman Svabek wählte für den Opernball 2018 als Eröffnungs-Choreografie - „Stürmisch in Lieb und Tanz“, eine Polka von Johann Strauß Sohn. „Dieses Jahr ist es wirklich extrem auf Linien aufgebaut. Das heißt, es wird eine Altwiener Choreografie mit vielen schwarz-weiß Effekten. Die Paare werden sich nur auf einem Quadratmeter bewegen, was sehr spannend wird - weil sie sich jetzt natürlich gegenseitig im Weg stehen“, erklärte Svabek am Sonntag.

Nachdem die Jungherren im Vorjahr ihren Partnerinnen eine versilberte Rose übergeben hatten, werden die Damen heuer gleich mit Blumenblättern überschüttet. Dafür werden in die Stecktücher der Jungherren Blätter eingearbeitet, die sie dann am Ende ihres Auftrittes in die Luft werfen. „Nach oben bitte“, riet Svabek.

Paare „sehr konzentriert“

Generell war der Tanzlehrer mit seiner Mannschaft heuer sehr zufrieden. „Es sind alle sehr konzentriert. Wir sind mit der Choreographie soweit durch, ich in zuversichtlich, dass das hinhaut. Es ist fast zu gut“, meinte Svabek.

Auch Opernball-Organisatorin Maria Großbauer zeigte sich zufrieden: „Schön langsam lockert sich alles, wenn die Probe einmal vorbei ist. Das wichtigste ist, dass man eine gute Stimmung vermittelt“, sagte Großbauer. Falls doch Fehler passieren, sei das auch nicht weiter schlimm: „Ich bin aber auch nicht die Strengste hier.“. Apropos streng - letztendlich musste Svabek doch noch durchgreifen: „Das ist keine durchgehende Linie. Wie kann das sein? Nach fünf Tagen? Noch einmal!“

Tiara von Dolce&Gabbana

Schon im Oktober hatten 160 Kandidatinnen und Kandidaten im Gustav Mahler-Saal der Staatsoper vorgetanzt, die als Debütantinnen und Debütanten mit dabei sein wollten. Die Tiara der Debütantinnen ist von den italienischen Star-Designern Dolce&Gabbana gestaltet worden - mehr dazu in Vortanzen für den Opernball 2018 und Dolce&Gabbana designten für den Opernball.

„Aufgeregt“ zeigte sich auch Opernstar Daniela Fally. Sie wird bei der Opernball-Eröffnung singen und kann sich damit einen Kindheitstraum erfüllen - mehr dazu in Fally vor Opernball „aufgeregt“.

