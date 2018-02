Polizisten bei Einsätzen verletzt

Bei Einsätzen am Praterstern sowie in Rudolfsheim-Fünfhaus sind mehrere Polizisten verletzt worden. Die Verdächtigen hatten sich aggressiv verhalten und mit Schlägen gegen die Festnahmen gewehrt.

Gegen 2.00 Uhr früh hatten Beamte der Exekutive im Streifendienst am Sonntag beobachtet, wie ein Mann in der Sechshauser Straße in Rudolfsheim-Fünfhaus mit einer Taschenlampe hantierte und entgegenkommende Autofahrer blendete. Als die Polizisten den 41-Jährigen darauf ansprachen, wurde er sofort aggressiv, worauf er festgenommen werden sollte.

Der Tobende versetzte einer Polizistin einen Faustschlag ins Gesicht und wehrte sich mit weiteren Faustschlägen und Fußtritten. Drei Beamte wurden verletzt, die Polizistin konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzen, teilte die Polizei am Montag mit.

Attacke am Praterstern

Zu gewalttätigen Szenen kam es Sonntag auch in der Bahnhofshalle am Praterstern. Dort pöbelte gegen 14.00 Uhr ein 43-Jähriger Passanten an. Ein Security-Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes wollte eingreifen und erhielt einen Schlag ins Gesicht. Der Tobende widersetzte sich auch der Festnahme, als die Polizei eingriff. Dabei wurde ein Beamter verletzt.