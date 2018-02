Kinderklassiker zurück im Kino

Klassiker für Kinder und Erwachsene können bei den „Lichtspielen“ im Gartenbaukino gesehen und wiedergesehen werden. Für wenige Wochenenden kehren Filme wie „Das letzte Einhorn“ auf die Leinwand zurück.

Im Februar, März und April zeigt das Wiener Traditionskino in der Fortsetzung ihres Formats die Filme „Momo“, „Das letzte Einhorn“ und „Wir Kinder aus Bullerbü“. Den Anfang macht die Verfilmung von Michael Endes „Momo“.

Von Chaplin bis Spielberg

Bereits zum fünften Mal lädt das Gartenbaukino zur Programmreihe „Lichtspiele“ ein. Seit 2016 rollen an ausgewählten Wochenenden im Frühjahr und Herbst Klassiker der Filmgeschichte über die Leinwand. „Die Lichtspiele sind ein Familienfilmformat. Es ist dezidiert keine Kinderfilmschiene“, erklärt Norman Shetler, der Geschäftsführer des Gartenbaukinos. In die Auswahl werden Filme genommen, die weder alleine für Kinder, noch alleine für Erwachsene gedacht sind.

Einige der Filme hat so mancher Zuschauer, der jetzt neben seinem Kind im Sessel sitzt, vielleicht einst mit seinen Eltern gesehen. Andere wieder fallen eher in die Jugend der Großeltern oder sogar Urgroßeltern. Von Charlie Chaplin, über „Schneewittchen“ und „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ bis zu Steven Spielbergs „ET - der Außerirdische“ waren in den letzten Jahren Klassiker aus allen Epochen der Filmgeschichte dabei.

„Magie, tu was du willst!“

Die Geschichte des kleinen Waisenmädchens, welches in den Ruinen eines Amphitheaters am Rande einer kleinen Stadt lebt bevor das ruhige Leben eine plötzliche Wendung nimmt, als die geheimnisvollen „grauen Herren“ auftauchen, erzählt der Film „Momo“. Basierend auf dem gleichnamigen Roman des Jugendbuchautors Michael Ende, aus dessen Feder zum Beispiel auch „Die unendliche Geschichte“ und „Jim Knopf“ stammt.

Im März folgt das nächste Lichtspiel in Form des 1982 erschienenen Klassikers „Das letzte Einhorn“. In dem modernen Märchen macht sich das letzte Einhorn auf, die anderen seiner Art zu suchen. Die Geschichte voll Räuber, Zauberer, Hexen und Prinzen verkörpert den zeitlosen Wunsch nach dem Sieg des Guten über das Böse.

Den Abschluss machen Lisa, Britta, Inga, Lasse, Bosse und Ole in „Wir Kinder aus Bullerbü“ nach dem berühmten Buch von Astrid Lindgren.

