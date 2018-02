Opernball: Demo und Verkehrsbehinderungen

Bevor in der Staatsoper getanzt wird, müssen die Ballgäste erst anreisen. Das geschieht größtenteils über den Ring, weswegen dieser teilweise gesperrt wird. Die Demonstration gegen den Opernball endet bereits beim MuseumsQuartier.

Der Ball wird wieder von einer Demonstration unter dem Motto „Eat the Rich“ begleitet. Die Parole sei „kein Aufruf zum Kannibalismus“ versicherten die Veranstalter, die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) und der Kommunistische Studentenverband (KSV) im Vorfeld. Störaktionen sind nicht zu erwarten: „Wir werden nicht anfangen, Limousinen am Ring zu blockieren.“

Demo nicht am Ring

Die Veranstalter nehmen den Opernball zum Anlass, um gegen ungleiche Verteilungen im Land zu marschieren: „Was der Opernball ist, ist ein Symbol. Ein Symbol für die massive Ungleichverteilung gesellschaftlichen Reichtums. Und somit dafür, dass diese gesamten gesellschaftlichen Missstände durch die neue Regierung zugespitzt werden.“

500 Teilnehmer erwarten die Veranstalter, die sich ab 17.00 Uhr gegenüber der U6-Station Josefstädter Straße sammeln. Der angemeldete Demozug führt dann vom Lerchenfelder Gürtel über die Thaliastraße zur Lerchenfelder Straße. Anschließend gehen sie über die Lange Gasse schließlich zur Josefstädter Straße, die Zweierlinie bis hin zum Platz der Menschenrechte vor dem MuseumsQuartier.

Platzverbot um Staatsoper

Ganz bis zur Oper würden die Demonstranten sowieso gar nicht kommen, sagt Polizeisprecher Harald Sörös: „Wir rechnen hier mit keinen größeren Auseinandersetzungen oder Zwischenfällen. Dennoch wurde ein Platzverbot vorbereitet. Das heißt, bei Bedarf kann dieses Platzverbot in Kraft treten. Des Weiteren gibt es auch eine Durchsuchungsverordnung, diese besagt, dass Personen, die sich hier im Bereich der Veranstaltung befinden, von Beamten durchsucht und zur Identitätsfeststellung aufgefordert werden können.“

Am 62. Opernball sind Politiker und Promis gleichermaßen vertreten. Die Staatsspitze wird durch Bundespräsident und Bundeskanzler vertreten. Dazu kommen Schauspieler, Sänger, Modedesigner und eine Menschenrechtsaktivistin - mehr dazu in Staatsspitze und Promis feiern am Opernball.

„Öffi“-Verkehr eingeschränkt

Der Opernball selbst wird aber jedenfalls Auswirkungen auf den Betrieb der Wiener Linien haben. Grund dafür ist die Zufahrt zur Oper, wodurch die Ring-Straßenbahnlinien nicht so verkehren können wie sonst. Im Detail: Die Linie 1 wird über die Gleisschleife Schwarzenbergplatz - Stubenring und Julius-Raab-Platz umgeleitet. Die Linie 2 wird ab der Haltestelle Rathaus über Schottenring und Schwedenplatz umgeleitet. Die Linie D fährt in beiden Richtungen über den Franz-Josefs-Kai. Die Linie 71 fährt nur zwischen Schwarzenbergplatz und Zentralfriedhof, 3. Tor. Die Linie 59A fährt nur zwischen Bärenmühldurchgang und Bahnhof Meidling.

