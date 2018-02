Hunderte Schaulustige blockieren Rettung

Bis zu 300 Schaulustige haben gestern Nachmittag Polizei und Rettung bei einem Einsatz am Reumannplatz behindert. Die Beamten waren einem zusammengebrochenen Mann zu Hilfe geeilt. Der 71-Jährige verstarb im Krankenhaus.

Der Mann war um 14 Uhr bei einem Aufgang der U-Bahnstation Reumannplatz zusammengebrochen. Beamte der nahen Polizeiinspektion Favoritenstraße wurden zu Hilfe gerufen. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, hatte sich laut Polizei rund um den 71-Jährigen bereits eine Menge von 80 bis 100 Personen gebildet. „Durch diese Menge war es für die Einsatzkräfte erschwert, zum Patienten zu gelangen“, so die Polizei.

Schaulustige bedrängten Sanitäter

Auch bei der Herz-Druck-Massage und dem Einsatz des Defibrillators „traten immer wieder neugierige Passanten sehr nahe an die Einsatzkräfte heran“. Erst mithilfe von weiteren Polizisten sowie Absperrband konnte der Einsatzort gesichert werden. Mehrere Personen mussten aus dem Sperrbereich weggewiesen werden. „Sie sind immer wieder näher gekommen, haben Fotos gemacht - was natürlich auch eine Ablenkung ist“, so Corinna Had von der Berufsrettung Wien.

ORF

Beim Abtransport hatte sich bereits eine Menschenmenge von rund 300 Personen angesammelt. Auch hier mussten sich Rettung und Polizei Platz verschaffen. „Die Sanitäter sind massiv behindert worden“, schilderte Had. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr gut ausgebildet, aber jede Ablenkung kann zu Lasten der Patienten gehen - es geht oft um Sekunden“, so Had. Der Mann wurde von der Rettung noch ins Krankenhaus gebracht, er verstarb dort jedoch trotz der Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Kickl für Strafen für Schaulustige

Es ist nicht der erste derartige Fall - erst vor Kurzem haben Schaulustige einen tödlichen Verkehrsunfall gefilmt und dadurch selbst Unfälle verursacht - mehr dazu in Schaulustige bei tödlichem Verkehrsunfall. Deshalb will Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nun Maßnahmen gegen, wie er es nennt, „Unfall-Voyeurismus“ setzen. „Ich glaube, da kann man nicht tatenlos zusehen und wir überlegen uns hier auch entsprechende Maßnahmen wie Verwaltungsstrafen, um dagegen vorzugehen“, sagte Kickl im Ö1-„Journal zu Gast“.

