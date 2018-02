Eigenes Hotelzimmer für WM-Pokal

Der WM-Pokal gastiert in Wien - Fans können ihn heute im Rathaus bewundern. Der Aufwand dafür ist groß: Der Pokal reist mit „Leibwächter“ und ist in einem eigenen Hotelzimmer mit Safe und Security untergebracht.

Bei der Weltmeisterschaft 2018 von 14. Juni bis 15. Juli in Russland ist Österreichs Fußball-Nationalmannschaft nicht dabei, die österreichischen Fans können am Sonntagnachmittag aber ein bisschen WM-Flair schnuppern. Im Rahmen der Coca Cola-FIFA World Cup Trophy Tour ist der WM-Pokal im Wiener Rathaus zu bewundern.

AFP/Tofik Babayev

Nach einem VIP-Empfang bei Bürgermeister Michael Häupl ist die Besuchertour ab 15.00 Uhr für die Fans geöffnet. Geboten wird neben der Möglichkeit, mit dem Pokal ein Foto zu machen, eine Reise durch die Geschichte der Weltmeisterschaften und des heimischen Fußballs.

Anfassen des Pokals ist verboten

Der Pokal kommt am Sonntagvormittag mit dem französischen Ex-Weltmeister Christian Karembeu in Wien-Schwechat an und wird von ÖFB-Präsident Leo Windtner, Teamchef Franco Foda und Österreichs Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska in Empfang genommen.

Anfassen dürfen sie den Pokal aber ebensowenig wie die Fans, Berührung ist nur Weltmeistern und Staatsoberhäuptern erlaubt sowie ausgesuchten FIFA-Mitarbeitern mit Handschuhen. Der Pokal wird ständig von einem „Leibwächter“ beschützt, er ist in einem eigenen Hotelzimmer mit Safe und Security untergebracht.

Wert über 100.000 Euro

Der Pokal ist 37 Zentimeter hoch und besteht aus 18-karätigem Gold. Er wurde erstmals bei der WM 1974 in Deutschland vergeben. Der Marktwert lag damals bei 5.000 bis 6.000 Euro, heute ist er über 100.000 Euro wert.