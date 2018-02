Zwei Pkw kollidiert: Frau in Lebensgefahr

Bei der Kollision zweier Pkw heute Vormittag in der Neuwaldegger Straße in Hernals ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die Autos stießen aus bisher ungeklärter Ursache in der Nähe des Hanslteichs zusammen.

Die 51-jährige Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen im Oberschenkel- und Beckenbereich, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung.

Per Hubschrauber ins Spital gebracht

Die schwerst verletzte 51-Jährige wurde von der Feuerwehr mit Hilfe von hydraulischen Rettungsgeräten aus ihrem Fahrzeug befreit und mit dem Wiener Rettungshubschrauber C9 ins Spital gebracht. Der 39-jährige Lenker des zweiten Pkw erlitt Prellungen und mittelschwere Kopfverletzungen.