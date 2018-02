„Super Aussicht“: 150 Buslenker gesucht

Die Wiener Linien sind auf der Suche nach Buslenkerinnen und Buslenkern. Derzeit sind 150 Stellen offen - bewerben kann sich jeder, auch wenn man keinen Busführerschein besitzt. Geworben wird mit u.a. mit der „super Aussicht“.

„Arbeitsplatz mit super Aussicht, Klimaanlage und Komfortsessel wartet auf Sie“ oder „148 Passagiere an Bord und nur Sie sagen, wo es langgeht“ - mit Sprüchen wie diesen, auf Busse gedruckt, suchen die Wiener Linien Buslenkerinnen und Buslenker. 150 Stellen sind derzeit vakant. Bewerben kann sich jeder, auch wenn man keinen Busführerschein hat: „Es gibt die Möglichkeit, den nötigen D-Führerschein bei uns in der Ausbildung zu machen“, so Michael Unger von den Wiener Linien gegenüber Radio Wien.

ORF

Allerdings gibt es ein Mindestalter: 24 Jahre sollen die Bewerberinnen und Bewerber sein - dazu braucht es eine dreijährige Fahrpraxis mit dem Pkw. „Wir suchen durchaus auch Quereinsteiger, also Leute, die schon in einem anderen Bereich eine Karriere hinter sich haben. Man kann also durchaus auch in einem gesetzteren Alter bei uns anfangen“, erklärte Unger.

Ausbildung dauert mehrere Wochen

Die Ausbildung selbst dauert dann mehrere Wochen und umfasst mehrere Module. „Da geht es zum Beispiel darum, die Fahrzeuge und die unterschiedlichen Fahrzeugtypen technisch kennenzulernen - und die Linien, auf denen man unterwegs ist“, so Unger. Wichtige Qualifikationen seien aber auch Serviceorientiertheit und die Erfahrung mit dem Schichtdienst.

„Wir sind 365 Tage im Jahr unterwegs, rund um die Uhr, auch am Wochenende, auch in der Nacht oder an Feiertagen - da muss man schon auch stressresistent sein und in hitzigen Situationen kühlen Kopf bewahren“, meinte Unger.

