Stromausfall: Schulschiff verlängerte Ferien

Über einen Tag längere Ferien konnten sich die Schüler des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Floridsdorf, auch als Schulschiff bekannt, freuen. Wegen eines Strom- und Heizungsausfall blieb die Schule heute geschlossen.

„Kein Faschingsscherz!“, hieß es am Sonntag auf der Facebook-Seite des Schulschiffs. Aufgrund eines Totalausfalls von Heizung und Strom entfielen Unterricht und Nachmittagsbetreuung. Die Eltern wurden über ein Notfallsystem informiert. Zudem wurde eine Hotline eingerichtet - denn der Stromausfall legte auch die Telefonanlage der Schule lahm, schilderte Direktor Harald Schwarz gegenüber wien.ORF.at.

Ersatzbetreuung eingerichtet

Für die Kinder gab es eine Ersatzbetreuung: „Bitte um Berücksichtigung der niedrigen Temperaturen am Schulschiff“, hieß es in der Notiz an die Eltern. Die Betreuung wurde laut Schwarz allerdings nicht in Anspruch genommen: „Die Eltern haben sich untereinander organisiert.“ Inzwischen ist das Problem wieder behoben. Ab Dienstag geht der Unterricht regulär weiter.