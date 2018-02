Prostituierte ausgeraubt: Freier festgenommen

Eine Prostituierte ist in der Nacht auf Sonntag in Liesing von einem Freier ausgeraubt worden. Zuvor waren die 19-Jährige und der 33-Jährige wegen der Bezahlung in Streit geraten. Der Mann und vier seiner Freunde wurden festgenommen.

Gegen 3.00 Uhr gerieten die Frau und der Freier in der Brunner Straße in Streit. Der Mann forderte weitere Dienstleistungen der Prostituierten, diese beschied ihm daraufhin, dass er dafür mehr zahlen müsse. Als die Frau zurück in ihren Kleinbus steigen wollte, umkreisten sie der Freier und vier seiner Freunde, die in der Nähe gewartet hatten.

Die Frau setzte sich zum Fahrersitz, der 33-Jährige ergriff dort ihre Handtasche und nahm ihr Geld, Handy und eine Uhr weg. Als sich die Frau wehrte, hielten sie die anderen vier Männer fest. Die 19-Jährige blieb unverletzt. Mit den Wertsachen der Frau stiegen die Männer in ein Auto und fuhren davon.

Männer wurden kurz darauf aufgegriffen

Die junge Frau, die eine gültige Kontrollkarte hatte, hielt einen zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen an und gab an, bestohlen worden zu sein. Noch in einer Querstraße wurde das Quintett angehalten. Die 19-Jährige und eine Kollegin identifizierten die Männer als Tatbeteiligte. Lenker des Wagens war der 33-jährige Freier. Er hatte 0,76 Promille.

Die fünf Männer wurden wegen räuberischen Diebstahls angezeigt, der Lenker außerdem noch wegen verwaltungsrechtlicher Delikte wie Alkohol am Steuer. Sie befanden sich am Montag noch in Polizeigewahrsam.