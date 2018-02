Prozess um versuchten Mord

Ein 19-Jähriger muss sich heute am Straflandesgericht Wien wegen versuchten Mordes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Mai des Vorjahres am Keplerplatz einen Mann niedergestochen zu haben.

Hintergrund war ein Streit zwischen Afghanen und Tschetschenen, der in einem Zug der U-Bahn-Linie U1 begonnen hatte. Mehrere Afghanen pöbelten in Richtung eines Mannes, den sie aufgrund eines T-Shirts mit kyrillischen Buchstaben für einen Tschetschenen hielten. Nach dem Verlassen der U-Bahn eskalierte die Situation, als einer der vier Afghanen ein Küchenmesser zückte.

APA/Helmut Fohringer

Begleiter als Beitragstäter angeklagt

Das Geschehen verlagerte sich in die Nähe der U-Bahn-Station Keplerplatz. Ein bis dahin unbeteiligter Zeuge ging dazwischen und versuchte, den Streit zu schlichten. Der 19-jährige Afghane stach aber zu und versetzte ihm einen Bauchstich - mehr dazu in Streiterei in U1: Lebensgefahr nach Messerstich.

Auch ein Tschetschene erlitt Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft klagt nun neben dem mutmaßlichen Messerstecher auch dessen Begleiter wegen Beitragstäterschaft an. Die Männer konnten dank Zeugenaussagen und Videoaufzeichnungen ausgeforscht werden.