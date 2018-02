Dritter Twin City Liner in Bau

Die Flotte der Twin-City-Liner wird größer. In England wird derzeit der dritte Katamaran gebaut. Er soll Anfang 2019 ausgeliefert werden, berichtet die „Kronen Zeitung“ in ihrer Dienstag-Ausgabe.

Das neue Schiff wird länger und breiter als die ersten beiden Katamarane. Es soll bis zu 250 Passagieren Platz bieten und von vier Motoren angetrieben werden, heißt es in dem Artikel.

zurück von weiter

Mit 1. Juni 2006 nahm der erste Twin City Liner seinen Betrieb zwischen dem Wiener Schwedenplatz und der slowakischen Hauptstadt Bratislava auf. Seit 2008 sind zwei Schiffe unterwegs. Insgesamt hat der Twin City Liner in den ersten zehn Jahren 1,2 Mio. Passagiere befördert. Zehn Jahre, die nicht frei von Kritik und glimpflich verlaufenen Unfällen geblieben sind - mehr dazu in Twin City Liner: Kritik zum Jubiläum.

Zahl der Passagiere wächst

In der diesjährigen Saison werden ab 23. März wie bisher zwei Twin City Liner die Donau zwischen Wien und Bratislava befahren. Es ist bereits die 13. Saison der Schiffe, die zumindest in den vergangenen beiden Jahren mehr und mehr Passagiere für sich verbuchen konnten. 2016 waren es laut Geschäftsbericht knapp 145.000 Fahrgäste, was einer Auslastung von 80 Prozent entspricht - mehr dazu in „Rekordjahr“ für Wien Holding. Im Jahr 2017 waren es laut „Krone“ 148.000 Passagiere.

Links: