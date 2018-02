Polizei nimmt Einbrecher-Ehepaar fest

Mindestens 15 Mal soll ein Ehepaar in Wien in Wohnungen eingebrochen sein. Es soll dabei unter anderem Schmuck und Bargeld im Wert von 160.000 Euro erbeutet haben. Die Polizei nahm das Paar nun in Meidling fest.

Die meisten Tatorte befinden sich in einer Siedlung in Favoriten. Der 31-Jährige und die 37-Jährige sollen aber auch zweimal in der Donaustadt zugeschlagen haben. Das Paar war laut Polizei für die Einbruchstour offenbar extra aus Serbien eingereist. Ab der Grenze heftete sich aber die Polizei auf die Fersen des Paares.

Munition in Wiener Wohnung gelagert

In der Oswaldgasse in Meidling nahmen Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität die beiden Verdächtigen fest. Bei den Durchsuchungen der Wohnung und des Autos des Paares fand die Polizei nicht nur Diebesgut, sondern auch acht Packungen mit jeweils 50 Stück Munition. Der Verdächtige gab bei der Einvernahme an, die Munition sei für einen Freund bestimmt gewesen. Das Ehepaar ist teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.