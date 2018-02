Frau stach auf Mann ein

Wilde Szenen hat sich ein Paar Montagabend in einem Haus in der Neilreichgasse in Favoriten geliefert. Ein Streit eskalierte. Der Mann benötigte danach die Hilfe der Wiener Berufsrettung, die Polizei kümmerte sich um die Frau.

Der genaue Grund für den Streit ist nicht bekannt. Laut Polizei ist das Paar aber der Drogenszene zuzurechnen. Ein Nachbar beobachtete durch seinen Türspion, wie der Streit zwischen den beiden zunächst am Gang eskalierte, und sich das Geschehen dann in die Wohnung verlegte. Er alarmierte die Polizei.

Mann erlitt mehrere Stichverletzungen

Zunächst dürfte der Mann der Frau die Zahnprothese ausgeschlagen haben. Die Frau holte sich dabei eine blutige Nase, attackierte aber ihren Angreifer. Sie wehrte sich mit einem Küchenmesser, mit dem sie mehrmals auf den 40-Jährigen einstach. Dieser erlitt mehrere Stichverletzungen im Unterschenkel, an der Schulter und am Oberarm. Die Wiener Berufsrettung versorgte den Mann, der keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitt, und brachte ihn ins Krankenhaus.

Die Polizei nahm die 35-jährige Frau fest. Sie geht davon aus, dass sich der Streit um Drogen entzündete.