Polizei schnappt Dealer bei Übergabe

Rohopium im Wert von 30.000 Euro hat die Polizei am Westbahnhof zwei Männern abgenommen. Hinweise auf den Deal kamen aus dem Burgenland. Beamte aus Deutschland und Oberösterreich waren in die Fahndung involviert.

Ermittler im Burgenland erhielten zunächst einen Hinweis aus einer Asylunterkunft, dass ein 36-jähriger Iraner Anfang Februar in Wien mehrere Kilogramm Rohopium aus Deutschland erhalten soll. Die österreichischen Beamten informierten daraufhin die deutschen Kollegen, die in Hamburg einen 37-jährigen Iraner ausforschen konnten. Oberösterreichische Fahnder sichteten den 37-Jährigen dann am Montag in einem Fernzug von Hamburg nach Wien.

Mutmaßlicher Dealer und Kurier in Haft

Als der mutmaßliche Kurier am Wiener Hauptbahnhof ankam, folgten ihm Ermittler zum Westbahnhof, wo die Drogen gegen 18.00 Uhr übergeben werden sollten. Während exakt 3.102 Gramm hochwertiges Rohopium den Besitzer wechselten, schlug die Polizei zu und nahm beide Männer fest. Außer dem Suchtgift wurden Geld und mehrere Mobiltelefone gefunden.

Nachdem Kriminalisten die Zwei befragt hatten, ordnete die Staatsanwaltschaft Wien am Dienstag an, sie ins Gefängnis zu überstellen. Das sichergestellte Rohopium hat laut Polizei einen Straßenverkaufswert von mehr als 30.000 Euro.