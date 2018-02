Bauarbeiter tödlich verunglückt

Ein Arbeiter ist am Donnerstag auf einer Baustelle in Wien-Penzing ums Leben gekommen. Er wurde von einer Betonwanne, die an einem Kran hing, erfasst. Wieder musste die Polizei Schaulustige wegweisen.

Auf der Baustelle waren Arbeiten am Erdgeschoß eines Neubaus im Gang. Der Arbeiter stand auf einer fertig betonierten Mauer, als er gegen 18.00 Uhr von einer Betonwanne erfasst wurde. Die hing an einem Kran, den ein 24-jähriger Arbeiter bediente. Der Mann wurde gegen eine Mauer gedrückt. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien konnten dem 43-Jährigen nicht mehr helfen, er starb auf der Baustelle.

Kollegen schwer geschockt

Feuerwehrleute holten Kollegen des Arbeiters mit Leitern von der in Bau befindlichen Mauer. Der 24-jährige Kranführer erlitt einen Nervenzusammenbruch. Teams der Rettung versorgten die schwer geschockten Kollegen. Ein Bauarbeiter musste mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht werden.

Schaulustige weggewiesen

Die Polizei berichtete im Zusammenhang mit dem Unfall auch davon, dass wieder Schaulustige nach den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes weggewiesen werden mussten. Einzelne Schaulustige beschwerten sich demnach sogar über die Absperrmaßnahmen. Das Arbeitsinspektorat überprüft nun die genaueren Unfallumstände. Gegen den 24-jährigen Kranführer wurden Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch gelegt.