Wartezeiten zu lang: Mann tobte bei Arzt

Weil er bei einem Arzt seiner Meinung nach zu lange warten musste, ist ein 52 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag in Meidling ausgerastet. Der aggressive Mann wurde festgenommen und randalierte im Arrest weiter.

Er schrie in der Praxis in der Meidlinger Hauptstraße herum und warf sich auf den Boden. Der 52-Jährige war am Donnerstag gegen 15.00 Uhr in dem Ärztezentrum wegen Lärmerregung, Anstandsverletzung durch das Herumschreien von Kraftausdrücken und aggressiven Verhaltens festgenommen worden.

Weitere Randale im Arrest

Im Arrest randalierte er weiter und verletzte einen Beamten am Knöchel, berichtete die Polizei am Samstag. Zu den Anzeigen in der Praxis kamen später noch Anzeigen wegen des tätlichen Angriffs auf einen Beamten, schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Der Mann hatte nämlich in der Arrestzelle unter Zuhilfenahme seiner Zähne eine Decke zerrissen. Er wurde vorübergehend in eine besonders geschützte Zelle verlegt, um eine Selbstverletzung zu vermeiden und schließlich auf freiem Fuß angezeigt.