Tresor zu schwer: Einbrecher holten Hilfe

Einen Schaden von 100.000 Euro hat eine Tätergruppe bei diversen Einbrüchen in Wien und Niederösterreich verursacht. Festgenommen wurden sie, als sie mit einem Tresor im Auto flüchteten. Die vier Täter sitzen in Untersuchungshaft.

Bereits seit November 2017 wurde gegen die albanisch-serbische Gruppe ermittelt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die vier mutmaßlichen Täter befanden sich im Visier des Landeskriminalamts Wien und des Bundeskriminalamts, weil sie gewerbsmäßig mit Drogen gehandelt haben sollen. Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Gruppe in Wien und Niederösterreich zahlreiche Geschäftseinbrüche verübt haben soll.

Festnahme im Jänner

Die vier Tatverdächtigen zwischen 34 und 48 wurden bereits Anfang Jänner festgenommen. Die Ermittler beobachteten die Verdächtigen bei einem Einbruch in der Praterstraße, bei dem sie einen Tresor mit 41.000 Euro in ein Auto verluden und wegfuhren. Kurz darauf wurden sie vom Einsatzkommando Cobra in der Brigittenau angehalten und festgenommen.

Die Gruppe bestand ursprünglich offenbar nur aus drei Personen, aber beim Einbruch in der Praterstraße „wurde auch ein vierter Mann hinzugezogen, weil der Tresor offenbar zu schwer war um ihn zu dritt zu holen“, sagte Polizeisprecher Harald Sörös gegenüber Radio Wien. Der Vierte wäre erst dazugekommen, als die übrigen bereits vor Ort waren.

Gesamtschaden von 100.000 Euro

„In der selben Nacht wurden fünf Hausdurchsuchungen durchgeführt, dabei wurden Bargeld, aber auch Cannabis, größere Mengen Kokain, Schreckschusspistolen, Einbruchswerkzeuge sowie Funkgeräte sichergestellt“, sagte Sörös. Insgesamt konnten der Tätergruppe elf Einbruchsdiebstähle in Apotheken, Gaststätten und Geschäftslokale mit einem Gesamtschaden von rund 100.000 Euro nachgewiesen werden. Die vier mutmaßlichen Täter befinden sich in Untersuchungshaft.