Kein Geld geborgt: Vater mit Messer bedroht

Ein mit einem Klappmesser bewaffneter 19-Jähriger hat am Samstagabend seinen Vater in der gemeinsamen Wohnung in Liesing mit dem Umbringen bedroht. Der junge Mann wurde festgenommen.

Der Streit war nach Angaben der beiden Kontrahenten entstanden, weil sich der Sohn von seinem Vater Geld borgen wollte, berichtete die Polizei. Der 45-Jährige gab ihm jedoch keines.

Waffenverbot verhängt

Die Polizei wurde kurz vor 22.00 Uhr in die Seligmanngasse gerufen, weil der 19-Jährige randalierte und eine Tür in der Wohnung eintrat. Neben der Festnahme wurde auch ein Waffenverbot über den Sohn verhängt. Ein mögliches Betretungsverbot für die Wohnung sollte laut Polizeisprecher Harald Sörös noch geprüft werden. Das Klappmesser mit Griff und Klinge in Tarnmuster wurde sichergestellt.