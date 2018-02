Taxi blieb in Baum stecken

Am Sonntagmorgen ist ein Taxi am Ring von der Straße abgekommen und frontal in einen Baum gefahren. Dort blieb es zunächst stecken. Die Feuerwehr entfernte es, die Rettung brachte den Fahrer leicht verletzt ins Spital.

Zu dem Unfall ist es am Sonntag gegen 7.00 Uhr in der Innenstadt gekommen. Aus bisher unbekannten Gründen ist ein Taxifahrer auf dem Stubenring, Höhe Oskar-Kokoschka-Platz, von der Fahrbahn abgekommen, berichtet „heute.at“. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten aus. Die Feuerwehr entfernten das Auto und stellten es in der Nähe ab.

Fahrer leicht verletzt

Der 55-jährige Taxifahrer dürfte nicht alkoholisiert gewesen sein, hieß es. Er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, jedoch zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Laut Berufsrettung war der Mann zum Unfallzeitpunkt im Dienst, Fahrgast war aber keiner im Fahrzeug.

