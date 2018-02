Polizist schlug Obdachlosen: Prozess

Am Wiener Straflandesgericht findet heute der Prozess gegen drei Polizisten statt. Einer von ihnen soll im Juli des Vorjahres einen Obdachlosen geohrfeigt haben. Die beiden anderen sollen nicht eingeschritten sein.

Der Vorfall ereignete sich am 2. Juli des Vorjahres: Ein 55-jähriger Obdachloser wollte eine Betreuungseinrichtung in der Reizenpfenninggasse in Penzing nicht verlassen. Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen. Zwei Polizisten und ein Polizeischüler rückten an. Der 55-Jährige zeigte sich weiterhin nicht einsichtig und weigerte sich, aufzustehen.

ORF/Hubert Kickinger

Maximal fünf bis sechs Jahre Haft möglich

Auf einem Überwachungsvideo soll die folgende Tat zu sehen sein. Ein Polizist soll dem Mann mit der flachen Hand zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Der zweite Polizist und der Polizeischüler ignorierten die Szene, griffen nicht ein und meldeten sie auch später nicht. Die Staatsanwaltschaft wertete das als Amtsmissbrauch, die Schläge ins Gesicht als Körperverletzung. Parallel zum Strafverfahren läuft auch ein internes Disziplinarverfahren der Polizei.

Die beiden Polizisten sind seitdem suspendiert, der Polizeischüler in den Innendienst versetzt worden. Der Prozess soll bis Mittag dauern, die Staatsanwaltschaft rechnet noch heute mit einem Urteil. Dem mutmaßlichen Täter drohen bis zu sechs Jahre Haft wegen Amtsmissbrauch und Körperverletzung, den anderen wegen Amtsmissbrauch bis zu fünf Jahre.

