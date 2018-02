Schlange verendet bei Kellerbrand

Bei einem Kellerbrand am Sonntag in einer Reihenhausanlage in Favoriten ist eine Würgeschlange verendet. Eine weitere Schlange sowie ein Kaninchen konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen 12.30 Uhr rückte die Feuerwehr mit sieben Einsatzfahrzeugen zu einem Brand in der Max-Mauermann-Gasse in Favoriten aus. Bei der Ankunft drang bereits dichter Rauch aus den Kellerfenstern und der Eingangstüre, berichtete die Berufsfeuerwehr Wien am Montag. Sofort nahm die Feuerwehr die Brandbekämpfung auf.

zurück von weiter

Kaninchen und Schlange an Tierrettung übergeben

Bei Kontrollen im Keller und in den Wohnungen fanden die Feuerwehrleute mehrere Haustiere. Im Keller konnten zwei Würgeschlangen in einem Terrarium entdeckt werden und im Obergeschoss ein Kaninchen. „Ein Kollege, der sich mit Schlangen auskennt, hat das Tier gerettet“, berichtete Feuerwehrsprecher Lukas Schauer. Eine Würgeschlange verendete noch am Einsatzort.

Das Kaninchen wurde bis zum Eintreffen der Tierrettung mit Sauerstoff versorgt und ebenso wie die zweite Schlange an die Tierrettung übergeben. Aufgrund des Brandes mussten beschädigte Installationsleitungen geschlossen werden. Bewohner wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen.