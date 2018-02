„Wut-Influencerin“ bei Bloggerfestival

In der Ottakringer Brauerei findet am Samstag das laut Veranstaltern erste Bloggerfestival Österreichs statt. Stargast ist die britische „Wut-Influencerin“ Elle Darby, deren Streit mit einem Hotelbesitzer für eine Kontroverse sorgte.

Im Zentrum des „maxima COMEPASS“-Festivals steht der Austausch von Bloggern, Videobloggern und anderen Onlinepersönlichkeiten. „Warum ist meine Mama mein einziger Follower?“, ist eine der Fragen, denen im Rahmen von Workshops und Vorträgen nachgegangen wird. Wie die Blogger mit Shitstorms, Lügen und Hass im Internet umgehen können, darüber spricht Ingrid Brodnig. Die Journalistin und Autorin des Buches „Hass im Netz“ referiert zusammen mit VICE-Redakteurin Verena Bogner.

Hotel erteilte Bloggern Hausverbot

Als finale Rednerin des Tages wird Elle Darby über das Thema „Fair Play im Blogger Business“ sprechen - und damit wohl auch über ihre persönlichen Erfahrungen im Jänner. Die Britin wurde mit einem YouTube-Video bekannt, in dem sie beklagt sie, dass sie von einem Hotelbesitzer bloßgestellt worden sei.

Im Gegenzug für Berichterstattung in sozialen Medien hatte sie das Hotel in Dublin um einen kostenlosen Aufenthalt gebeten. Der Hotelmanager erteilte der 22-Jährigen nicht nur eine klare Absage, sondern veröffentlichte ihre Anfrage und seine Antwort auch auf der Facebookseite des Hotels. Unter dem Hashtag „#bloggergate“ wurde in den sozialen Medien breit über die Bezahlung von Bloggern diskutiert, auch von zahlreichen internationalen Medien wurde die Kontroverse aufgegriffen.

Veranstaltungshinweis: „maxima COMEPASS Blogger Festival 2018“, 24. Februar ab 9.00 Uhr in der Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1

Der Hotelmanager, Paul Stenson, kündigte im Rahmen der Diskussion an, dass Blogger in seinem Hotel nicht mehr willkommen sind. Dass er durch seine provokanten Aktionen selbst die Werbetrommel rührt, ist ihm bewusst. In den vergangenen Jahren sorgte er bereits mit ähnlichen Aktionen für Aufsehen - zum Beispiel mit Lokalverbot für Veganer oder glutenfreien Gerichten nur für Gäste, die ihre Glutenintoleranz mit einem ärztlichen Attest beweisen können.

Maxima Comepass

Wahl zum Blogger des Jahres

Höhepunkt des Festivals ist laut den Veranstaltern die Wahl zum „Top Blogger of the Year“ für den deutschsprachigen Raum. Um auch unbekannten Bloggern eine Chance zu geben, soll im Mittelpunkt der Entscheidung einer Fachjury nicht die Reichweite der Bewerberinnen und Bewerber, sondern die Kreativität und Umsetzung der Inhalte stehen. Die Veranstalter hoffen, dass sich das Festival in den nächsten zu einer Plattform entwickelt, auf der sich Blogger, vom Nachwuchs bis zum Profi, Unternehmen und Konsumenten austauschen.

Benjamin Mayer, wien.ORF.at

